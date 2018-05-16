«Выскочку растят»: дочка Тимати привлекла к себе повышенное внимание

Недавно Симона Юнусова, бабушка Алисы Тимуровны, опубликовала видеоролик, в котором малышка танцевала с актерами по завершении спектакля. Пользователям сети не понравилось увиденное, по их мнению, девочка приковывает к себе слишком много внимания, что может быть неприятно другим детям.

После публикации безобидного, казалось бы, видеоролика совместного отдыха с внучкой Симона Юнусова написала огромный пост, в котором объяснила, почему Алиса одна из детей танцевала на сцене. Женщина поведала, что малышка вовсе не выскочка, просто её всегда приглашают на финальный выход в шоу. «Несколько постов назад, одна девушка оставила комментарий: »…надо объяснить ребёнку, что то, что вызывает умиление родных и близких, может раздражать тех, кто пришёл посмотреть спектакль, а не выступление чужого ребёнка». По словам Юнусовой, такое мнение является устаревшим и пропагандирует советские устои, где серость была в порядке вещей, а человек, выделяющийся из толпы, казался выскочкой.

Симона пояснила, что специально выбирает подобную систему отдыха, где ребенку позволено раскрепощаться, а не быть зажатым. Как сказала звездная бабушка, Алиса очень нравится окружающим, и они хвалят девочку за искренность и открытость к общению. Малышка не боится представать перед публикой, поэтому и находится в центре внимания. Правда, интернет-пользователи все равно не понимают, почему к Алисе такое особенное отношение. Их удивило, что никого из других детей, посетивших тот спектакль, не пригласили на сцену, поэтому они предположили, что к дочери популярного рэпера относятся так именно из-за её статуса и сочли это несправедливым. «Девочка избалованная, кажется…» «Почему только ее приглашают-то я понять не могу? Она что, особенная?» «Выскочку растят.. а потом удивляются, что ее обсуждают в таком ключе» «Она просто очень открытый ребенок, другие стесняются выходить на сцену!»

Вообще, у Симоны свои методы воспитания детей, к которым, между прочим, прислушивается немало молодых мам. Недавно бабушка-блогер рассказала, к чему приводит родительское беспокойство.

Публикация от simona280 (@simona280) 10 Май 2018 в 11:34 PDT