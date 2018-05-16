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В Татарстане этим летом в оздоровительные лагеря поедут 218 тыс. детей
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В Татарстане этим летом в оздоровительные лагеря поедут 218 тыс. детей 

АиФ Казань 28 минут назад
Фото: АиФ Казань
Более 218 тысяч маленьких татарстанцев отдохнут летом 2018 года в летних оздоровительных лагерях, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.
На организацию летнего отдыха детей бюджет республики потратит около 1,5 млн рублей — на 27,4 млн рублей больше, чем летом 2017 года. Обеспечением оздоровительной кампании будут заниматься 1800 организаций отдыха, В соответствии с поручением президента Татарстана в 2018 году будут организованы специализированные смены для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин сообщил, что к началу этого летнего сезона дополнительно капитально отремонтируют 19 детских оздоровительных лагерей. Но, по словам заместителя министра образования и науки РТ Ларисы Сулимы, лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья этим летом в республике открыт не будет.
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