В Татарстане этим летом в оздоровительные лагеря поедут 218 тыс. детей

Более 218 тысяч маленьких татарстанцев отдохнут летом 2018 года в летних оздоровительных лагерях, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

На организацию летнего отдыха детей бюджет республики потратит около 1,5 млн рублей — на 27,4 млн рублей больше, чем летом 2017 года. Обеспечением оздоровительной кампании будут заниматься 1800 организаций отдыха, В соответствии с поручением президента Татарстана в 2018 году будут организованы специализированные смены для детей с ограниченными возможностями здоровья.