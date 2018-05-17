В Сибири ребёнка-инвалида не пустили на борт самолёта

Инцидент произошёл ещё 13 мая, когда сотрудники авиакомпании не пропустили ребёнка-инвалида на рейс самолёта. Единственной причиной отказа в регистрации на борт оказались физические ограничения пассажира.

Представители компании, в свою очередь заявили, что действовали в рамках закона и здравого смысла. Родители ребёнка во время оформления билета должны были указать об ограничениях, которые есть у несовершеннолетнего. Если бы они это сделали, то компания обеспечила бы помощь ребёнку, так как заранее подготовила необходимые ресурсы для транспортировки.

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Фото: colourbox