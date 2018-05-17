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В Сибири ребёнка-инвалида не пустили на борт самолёта
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В Сибири ребёнка-инвалида не пустили на борт самолёта 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Уральское следственное управление по транспорту СК РФ организовало проверку из-за сообщения о недопуске ребёнка-инвалида на борт самолёта компании «UTair» в Кургане. О происшествии и реакции властей сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Инцидент произошёл ещё 13 мая, когда сотрудники авиакомпании не пропустили ребёнка-инвалида на рейс самолёта. Единственной причиной отказа в регистрации на борт оказались физические ограничения пассажира.
Представители компании, в свою очередь заявили, что действовали в рамках закона и здравого смысла. Родители ребёнка во время оформления билета должны были указать об ограничениях, которые есть у несовершеннолетнего. Если бы они это сделали, то компания обеспечила бы помощь ребёнку, так как заранее подготовила необходимые ресурсы для транспортировки.
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Фото: colourbox
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