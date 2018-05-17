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ВИДЕО: лучший в мире детский сад
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ВИДЕО: лучший в мире детский сад 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
Детский сад Фудзи, расположенный в пригороде Токио, был спроектирован компанией Tezuka Architects как идеальное пространство для развития «без гаджетов и экранов». Там могут одновременно обучаться 600 детей возрастом от 2 до 6 лет. В этом саду нет стен, нет специального оборудования или обилия игрушек. По сути, Фудзи — это гигантская многоуровневая детская площадка под открытым небом, устроенная так, что малыши могут в полной безопасности бегать, лазить, играть. Дождевая вода перенаправляется в маленькие водопады, где детям разрешается купаться. В этом садике детей развивают по системе Монтессори, поощряют их независимость и самостоятельность. Что еще? Смотрите видео!
А вы бы отдали ребенка в такой детский сад?
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