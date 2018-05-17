Мать жестоко избила ребенка во Владивостоке

Мать избила своего ребенка в Первореченском районе Владивостока. Кадры с издевательством попали в Интернет. Об этом сообщил сайт «Я с тобой.News».

Ребенок попросил маму отвести его на горшок. Вместо этого агрессивная женщина начала бить малыша и ругать его, не стесняясь в выражениях. После этого она набросилась на ребенка и стала бить его кулаками.

Опубликованное в интернете видео привлекло внимание департамент социальной политики и органы опеки и попечительства Приморья. Сотрудники УМВД по Владивостоку начали проверку по факту издевательства над несовершеннолетним.

Двое 40-летних мужчин избили и ограбили 15‐летнюю школьницу в Севастополе. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.