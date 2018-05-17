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На острове Шикотан ликвидировали очередь в дошкольные учреждения
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На острове Шикотан ликвидировали очередь в дошкольные учреждения 

ТАСС 1 час назад
Фото: Тихоокеанкское информационное агенство "Острова"
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Новый детский сад открыт на острове Шикотан (Сахалинская область), с вводом учреждения в эксплуатацию на острове полностью ликвидирована очередь в дошкольные учреждения. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.
"Новый детский сад с бассейном рассчитан на 110 мест. Двухэтажное здание построено в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов на 2016 — 2025 годы. Общая площадь всех помещений — более 3 тыс. кв. м. С вводом нового детского сада на Шикотане полностью ликвидирована очередь в дошкольные учреждения, которая составляла более 90 человек", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в учреждении создали все условия для физического, умственного и эстетического развития детей. Помимо бассейна имеются музыкальный и спортивные залы, современные игровые площадки, интерактивные доски, медицинский кабинет и пищеблок.
В садике будут открыты шесть групп, две из них — раннего развития для детей от полутора лет. Работу получат 40 специалистов, в том числе 18 педагогов.
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