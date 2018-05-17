Благотворительного забега #ПатрикиБегут2018

В субботу, 19 мая, излюбленные маршруты московских экскурсоводов на Патриарших прудах на несколько часов превратятся в спортивные дистанции. Уже пять лет в историческом центре российской столицы проходит забег #Патрикибегут в поддержку благотворительного фонда помощи детям с органическими поражениями ЦНС «Галчонок».

В этом году средства, собранные участниками забега, будут перечислены на запуск модели инклюзивного образования в начальной общеобразовательной школе №28 города Балашиха, которая станет первой школой в Подмосковье, обучающей детей с расстройством аутистического спектра.

По традиции юных участников ждет детский забег вокруг Патриарших прудов протяженностью 450 метров, а взрослым предлагаются на выбор два маршрута: 3 км и 5 км.

Расписание забега:

09:00 Сбор участников 09:45 Разминка для детей 10:00 Детский забег. Дистанция 450 метров 10:20 Разминка для взрослых 10:45 Взрослый забег. Дистанция 5 км 10:50 Взрослый забег. Дистанция 3 км 11:15 Угощения, фотозона 11:30 Награждения, лотерея