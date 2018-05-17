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Младенцам Свердловского района вернули бесплатное УЗИ
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Младенцам Свердловского района вернули бесплатное УЗИ 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В больнице Свердловского района Орловской области дети до одного года снова смогут проходить ультразвуковые обследования.
Такая возможность появилась после обращения активистов регионального штаба ОНФ в департамент здравоохранения Орловской области, сообщает пресс-служба. В настоящее время с администрацией лечебного заведения заключен новый договор с детской областной больницей для прохождения младенцами бесплатного УЗИ.
Как рассказали в пресс-службе «фронтовиков», в ОНФ обратились жители поселка Змиевка Свердловского района. Они рассказали, что с марта 2018 года в районной больнице нет возможности проведения ультразвуковой диагностики. Причиной стало несвоевременного заключение договора об оказании услуг между районной больницей и детской областной больницей.
Родителям приходилось возить малышей в Орел за 40 км и проходить там платное УЗИ, хотя по программе ОМС ультразвуковое обследование детей до одного года должно проводиться бесплатно.
— Мы направили обращение в департамент здравоохранения Орловской области с предложением принять меры для обеспечения детей всеми видами диагностики в соответствии с программой обязательного медицинского страхования. На данный момент проблема решена, и родителям с грудными детьми не нужно ездить в Орел для обследования, — прокомментировала ситуацию представитель регионального штаба ОНФ Нина Костюк.
Сообщение Младенцам Свердловского района вернули бесплатное УЗИ появились сначала на РИА 57.
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