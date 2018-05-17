Тюменские нейрохирурги спасли трехмесячную девочку с опухолью

В Тюмени в Федеральном центре нейрохирургии спасли трехмесячную девочку. У ребенка была большая опухоль спинного мозга на уровне шейного и грудного отделов. В Тюмень маленькую Ксюшу привезли из челябинского Снежинска.

— Дочка родилась здоровой, но вдруг мы стали замечать, что правая ручка у нее стала слабой, она плакала без причины, — вспомнила Дарья Иванова , мама малышки.

Сначала местные врачи не увидели серьезных недугов у ребенка, но серьезное заболевание ребенка показало МРТ. Оперировать малышку никто не брался, но родители не сдавались — они обратились напрямую к ведущей программы «Здоровье» Елене Малышевой . Там им посоветовали обратиться в Тюмень.

— Это уже не первый случай, когда к нам в Центр отправляют крайне сложных пациентов, от которых отказываются в ведущих клиниках страны и мира. В конце прошлого года я стал участником программы «Здоровье» на Первом канале, куда был приглашен с шестилетним Семой из Москвы. Мы спасли мальчика, удалив ему большую опухоль головного мозга. После это случая было проведено много подобных операций, и вот снова на нас вышли с просьбой помочь, на этот раз трехмесячному ребенку. Я прервал командировку и, взвесив все обстоятельства, провел сложную операцию девочке. Случай действительно оказался трудный и редкий, — рассказал профессор Альберт Суфианов, главный врач Федерального центра нейрохирургии.

Нейрохируг пояснил, что операцию осложнял возраст пациентки, расположение опухоли. Малышка провела на операционном столе восемь часов. За это время врачи полностью удалили опухоль. Уже на следующий день Ксюша смогла сама пить молоко из бутылочки.

Мама поблагодарила врачей, спасших ее малышку.

— Нам предстоит еще длительное лечение, восстановление, но дочка рядом, мы будем молиться и верить, что все будет хорошо. Спасибо большое докторам, которые прооперировали дочку — Альберту Суфианову, Юрию Якимову, Марату Гизатуллину, тем, кто выхаживал Ксюшу — специалистам реанимации, детского отделения, не могу не поблагодарить и тех, кто помог мне оказаться в Тюмени: этих людей много, они объединились и привели меня в Центр, — сказала Дарья Иванова.