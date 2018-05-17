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Многодетные семьи отправляют в Словению
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Многодетные семьи отправляют в Словению 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса lager-buymerovka.com  Многодетные семьи региона за счёт областного бюджета отправятся на отдых. В приоритете семьи, где дети находятся в сложной жизненной ситуации. Департамент соцзащиты населения предлагает на выбор три вида отдыха: Оздоровительные летние лагеря, дневное пребывание на базе учреждений соцзащиты и приятный семейный отдых на море.
Естественно, предпочтительнее для многих последний вариант. Здесь тоже есть небольшой выбор — семьям предлагают отправиться либо в Словению, либо в Краснодарский край. Такой услугой многодетным можно воспользоваться лишь один раз.
«Это, можно сказать, дополнительная мера поддержки многодетных семей. Обязательно необходим загранпаспорт, если выбрали отдых в Словении. Если его нет, то мы поможем оформить всё достаточно оперативно. Если, допустим, трое детишек едут, то плюсом кто-то из родителей. Они должны определиться самостоятельно, кто поедет», — отметила Любовь Кукушкина, директор регионального Департамента соцзащиты населения.
Первая отправка многодетных семей на отдых в Словению намечена на 18 мая. 134 человека отправятся на Адриатическое море на две недели.
Впрочем, главная задача, которую ставит перед собой Департамент соцзащиты — охватить трудных подростков. А это значит, что их нужно чем-то заинтересовать. В этом году планируется охватить порядка 6 тысяч детей в течение года. На это в областном бюджете предусмотрено более 150 миллионов рублей.
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