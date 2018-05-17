В одном из батутных центров Владивостока искалечили ребёнка

Поход в один из батутных центров Владивостока очень травматично закончился для юного горожанина. Прямо из развлекательного комплекса 4-летний посетитель отправился в травмпункт с переломом ноги.

В больницу Владивостока для оказания медицинской помощи был доставлен 4-летний мальчик, получивший травму в одном из торговых центров на Второй Речке. Врачи, осмотревшие ребёнка, диагностировали у него перелом правой голени. Пострадавшему наложен гипс и предложена госпитализация в травматологическое отделение.

«Наш ребёнок прыгал на одном из батутов, которые расположены в специальной зоне. После очередного прыжка он неудачно упал и сразу же начал плакать», — сообщили родители пострадавшего малыша.

По данному факту ведётся проверка полиции.