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В одном из батутных центров Владивостока искалечили ребёнка
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В одном из батутных центров Владивостока искалечили ребёнка 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
Поход в один из батутных центров Владивостока очень травматично закончился для юного горожанина. Прямо из развлекательного комплекса 4-летний посетитель отправился в травмпункт с переломом ноги.
В больницу Владивостока для оказания медицинской помощи был доставлен 4-летний мальчик, получивший травму в одном из торговых центров на Второй Речке. Врачи, осмотревшие ребёнка, диагностировали у него перелом правой голени. Пострадавшему наложен гипс и предложена госпитализация в травматологическое отделение.
«Наш ребёнок прыгал на одном из батутов, которые расположены в специальной зоне. После очередного прыжка он неудачно упал и сразу же начал плакать», — сообщили родители пострадавшего малыша.
По данному факту ведётся проверка полиции.
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