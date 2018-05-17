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Школьник в Хабаровском крае получил награду за спасение ребенка
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Школьник в Хабаровском крае получил награду за спасение ребенка 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 17 мая. Полицейские наградили почетной грамотой школьника за спасение годовалого ребенка в Хабаровском крае, сообщает в четверг пресс-служба краевой полиции.
"В Хабаровском районе сотрудники полиции наградили почетной грамотой школьника поселка Кукан, спасшего годовалого ребенка", — говорится в сообщении.
16-летний учащийся средней школы Максим Скворцов, возвращаясь зимой из школы, увидел на проселочной дороге коляску с годовалым ребенком. Взрослых поблизости не было, поэтому школьник привез малыша домой, где его переодели и согрели.
Позже выяснилось, что мать ребенка вышла с ним на прогулку, но, когда у нее замерзли руки, она решила вернуться в дом за рукавицами и заснула. В марте 2018 на женщину завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности».
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