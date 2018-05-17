В Омской области многодетным отцам-одиночкам удвоят денежную выплату

Депутатский корпус областного парламента поддержал инициативу врио Губернатора Александра Буркова увеличить с 5 до 10 тысяч рублей сумму выплаты жителям региона, удостоенных медали «Материнская слава» и «Отцовская доблесть». Об этом сообщается на портале правительства Омской области.

Законопроект, представленный к рассмотрению областных парламентариев сегодня на заседании Законодательного Собрания, был принят сразу в двух чтениях. Инициатива главы региона Александра Буркова удвоить размер выплаты особой категории жителей, отмеченных почётными знаками, нашла поддержку депутатского корпуса. В итоге с 5 до 10 тысяч рублей увеличен размер выплат многодетным матерям, награжденным медалью «Материнская слава», и одиноким отцам, удостоенным медали «Отцовская доблесть».

В настоящее время на территории Омской области проживают 21 мужчина с орденом «Отцовская доблесть» и 1193 женщины с наградой «Материнская слава». С 2018 года также по решению руководителя Омской области Александра Буркова увеличен размер премии губернатора «Семья года» — с 70 до 100 тысяч рублей. С прошлого года премия вручается по 10 номинациям «Многодетная семья», «Молодая семья», «Династия», «Приемная семья», «Преодоление», «Социально активная семья», «Семейное дело», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций», «Сельская семья». Всего лауреатами премии стали 63 семьи региона.