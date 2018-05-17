Только для своих. В воронежских ЖК вводят системы пропусков на детские площадки

Посторонним вход запретят. Вход — строго по пропускам. Теперь такое объявление можно встретить и на детских площадках. Управляющая компания новых жилых комплексов по улицам Артамонова на Левом берегу и Междуреченской в микрорайоне Шилово собирает документы жильцов — чтобы их дети получили право посещать закрытую детскую площадку — копии паспорта одного из родителей, свидетельства о рождении ребёнка. А для тех, кто жилье снимает — ещё и копию последней оплаченной квитанции за услуги ЖКХ. Есть и ограничения по возрасту — играть здесь можно только малышам старше 3 лет. Предполагается, что на площадке «для своих» с детьми будут играть аниматоры, там установят батут и машинки.

— Не считаю, что ограждение было необходимостью. В моём детстве такого не было, но сейчас всё по-другому. Может, это и правильно, — рассуждает местная жительница Юлия Рудакова. Идею управляющей компании «Городской сервисный центр» бурно обсуждают и в социальной сети. Мнения жильцов по поводу таких прогулок за решеткой разделились.

Алина Михайловская считает, что «разделять детей на площадке — это ужасно». — Они все живут в одном районе, в будущем все равно пересекаются и будут общаться. Не думаю, что дети с других домов будут так часто ходить, но из-за какого-то пропуска детей лишают радости! А потом они вырастут и будут настроены друг против друга, — написала девушка. Согласна с горожанкой и Мария Жуликова.

Но всё-таки те, кто давно живет в этом жилом комплексе, такую практику ободряют: спецразрешение позволяет оградить детей от нежеланных гостей из соседних домов, которые этой УК не платят, а её благами пользоваться хотят. Кроме того, по словам Анны Подольской, под видом родственников на площадку «может пройти кто угодно», и ограниченный доступ — «это в том числе и безопасность наших детей». Правда, что делать с теми детьми, которые приехали, например, погостить и кто будет следить, чтобы на площадку не проникли чужие дети — непонятно. Сама управляющая компания оперативно прокомментировать ситуацию не смогла.