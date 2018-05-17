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Хабаровского школьника наградили за спасение ребенка
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Хабаровского школьника наградили за спасение ребенка 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: otr-online.ru
Полицейские наградили почетной грамотой шестнадцатилетнего школьника из поселка Кукан Максима Скворцова за спасение годовалого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел зимой. Максим, возвращаясь из школы, увидел на проселочной дороге коляску с годовалым ребенком. Не дождавшись родителей малыша и видя, что ребенок проснулся, школьник принял решение отвезти младенца к себе домой, где его переодели и согрели.
Позже выяснилось, что мать ребенка в состоянии алкогольного опьянения вышла на прогулку, но, когда у нее замерзли руки, она решила вернуться в дом за рукавицами и заснула. В марте 2018 на 33-летнюю женщину завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности».
Максима, благодаря которому удалось предотвратить трагедию, наградили почетной грамотой «За активную жизненную позицию и содействие правоохранительным органам». Родителям школьника было вручено благодарственное письмо.
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