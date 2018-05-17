ФСС Приморья объяснил свои действия в ситуации с подростком‐инвалидом, не попавшим в самолет

Приморское отделение Фонда социального страхования (ФСС) объяснило, почему ребенку в инвалидном кресле не предоставили авиабилеты из Кургана, где мальчику делали операцию на ноги. Об этом сообщило РИА VladNews.

Подросток-инвалид и его отец не смогли вернуться домой во Владивосток из Кургана, где мальчику прооперировали ноги, поскольку Фонд социального страхования не предоставил им своевременно подходящие авиабилеты, утверждает мужчина. По его словам, после скандала фонд заказал им с сыном билеты в эконом-класс, но в салон их не пустили, поскольку там для ребенка слишком мало места, билеты в бизнес-класс фонд не предоставил.

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Ведомство объяснило, что фонд оплачивает больным переезд до места лечения и обратно на федеральные средства только в соответствии с Законами РФ. Исходя из них, право на перелет любой стоимости имеют только люди с травмой или заболеванием спинного мозга.

Фонд отмечает, что остальные граждане могут рассчитывать только на определенные железнодорожные и авиабилеты в зависимости от их стоимости. ФСС оплачивает проезд на том транспорте, билет на который дешевле.

Сотрудники ФСС подчеркнули, что мальчику и его отцу предоставили билеты в два конца с открытой датой сразу после их обращения в фонд. Но мать и отец ребенка настаивали на авиаперелете.

Работники фонда постоянно проверяли стоимость авиабилетов из Владивостока в Курган. Как только они нашли варианты, стоимость которых не превышала цену билетов на поезд, они сразу их забронировали и позвонили родителям мальчика. Но ребенок с отцом на тот момент уже уехали на поезде.

Сотрудники авиакомпании не пустили подростка с инвалидностью первой группы после операции на борт самолета. Работники объяснили отказ тем, что ребенок займет слишком много свободного места в салоне.