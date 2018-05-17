В «СамАрте» появился новый спектакль-долгожитель

К спектаклям-долгожителям Самарского ТЮЗа ("Очень простая история" — прошел более 100 раз; «Счастливый Ганс», «Бумбараш», «Сказки Чуковского» — более 150 раз) присоединилась и постановка для детей по рассказам Виктора Драгунского

Премьера спектакля состоялась 14 октября 2014 года. Петербургские режиссер Евгений Зимин и художник Вера Курицина в процессе работы над спектаклем придумали ему второе название — «Двадцать лет под кроватью». Это не просто заголовок одного из рассказов Виктора Драгунского. Постановщики как будто говорят взрослым: дайте детям право голоса, актеры и маленькие зрители станут в спектакле коллегами, а родители и учителя пусть сидят и смотрят. Смотрят истории, рассказанные детям о взрослых и взрослым о детях.

В свою инсценировку Евгений Зимин также включил рассказы «Ничего изменить нельзя», «Старый мореход», «Девочка на шаре», «Тайное становится явным» и другие.