В «СамАрте» появился новый спектакль-долгожитель 

К спектаклям-долгожителям Самарского ТЮЗа ("Очень простая история" — прошел более 100 раз; «Счастливый Ганс», «Бумбараш», «Сказки Чуковского» — более 150 раз) присоединилась и постановка для детей по рассказам Виктора Драгунского.
Премьера спектакля состоялась 14 октября 2014 года. Петербургские режиссер Евгений Зимин и художник Вера Курицина в процессе работы над спектаклем придумали ему второе название — «Двадцать лет под кроватью». Это не просто заголовок одного из рассказов Виктора Драгунского. Постановщики как будто говорят взрослым: дайте детям право голоса, актеры и маленькие зрители станут в спектакле коллегами, а родители и учителя пусть сидят и смотрят. Смотрят истории, рассказанные детям о взрослых и взрослым о детях.
В свою инсценировку Евгений Зимин также включил рассказы «Ничего изменить нельзя», «Старый мореход», «Девочка на шаре», «Тайное становится явным» и другие.
В спектакле заняты актеры «СамАрта» Сергей Дильдин, Алексей Елхимов, Юрий Коннов, Алексей Кондрашев, Ольга Ламинская, Татьяна Наумова, Марина Щетинина.