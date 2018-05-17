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Авторский коллектив Преображенки победил в одной из номинаций Международного образовательного конкурса
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Авторский коллектив Преображенки победил в одной из номинаций Международного образовательного конкурса 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Педагоги из школы «Благо» разработали уникальную образовательную методику.
Педагоги-дефектологи Анастасия Ахметшина, Анна Вишневская и Алина Иноземцева привезли в Казань на Международный конкурс «Вектор успеха-2018: инновации в дефектологии» авторскую программу развития детей с расстройствами аутического спектра.
Как отмечают авторы методики, сейчас проблема воспитания и образования детей с аутизмом очень актуальна. Этот диагноз ставится чаще, что подталкивает современную педагогику искать эффективные методы вовлечения таких детей в общественную и профессиональную жизнь. В школе «Благо» учатся в том числе дети с таким диагнозом. И здесь проблему решают комплексно. На помощь педагогам приходит арт-терапия, трудовое воспитание, спорт и физкультура. Но главное — любовь к «особенным» детям и уважение к их личности.
Авторский метод, который помог преображенским педагогам победить в конкурсе, стал еще одним кирпичиком в «здании» современной дефектологии. Главный его принцип — индивидуальный подход к каждому ребенку. Дети не только занимаются с психологами, логопедами и дефектологами — идет и работа с семьей. По мнению педагогов, родные и близкие должны стать надежными союзниками «особенных» ребят. Только так, используя личностный подход, работа будет успешной.
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