Авторский коллектив Преображенки победил в одной из номинаций Международного образовательного конкурса

Педагоги из школы «Благо» разработали уникальную образовательную методику.

Педагоги-дефектологи Анастасия Ахметшина, Анна Вишневская и Алина Иноземцева привезли в Казань на Международный конкурс «Вектор успеха-2018: инновации в дефектологии» авторскую программу развития детей с расстройствами аутического спектра.

Как отмечают авторы методики, сейчас проблема воспитания и образования детей с аутизмом очень актуальна. Этот диагноз ставится чаще, что подталкивает современную педагогику искать эффективные методы вовлечения таких детей в общественную и профессиональную жизнь. В школе «Благо» учатся в том числе дети с таким диагнозом. И здесь проблему решают комплексно. На помощь педагогам приходит арт-терапия, трудовое воспитание, спорт и физкультура. Но главное — любовь к «особенным» детям и уважение к их личности.

Авторский метод, который помог преображенским педагогам победить в конкурсе, стал еще одним кирпичиком в «здании» современной дефектологии. Главный его принцип — индивидуальный подход к каждому ребенку. Дети не только занимаются с психологами, логопедами и дефектологами — идет и работа с семьей. По мнению педагогов, родные и близкие должны стать надежными союзниками «особенных» ребят. Только так, используя личностный подход, работа будет успешной.