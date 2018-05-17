Круг доверия. Сегодня артисты, видеоблогеры и спортсмены ответят на вопросы ямальцев

Сегодня, 17 мая, отмечается Международный день детского телефона доверия, который призван активизировать работу по информированию детей и подростков, их родителей, опекунов, усыновителей о возможности получения помощи по телефону.

В арктическом регионе в рамках Международного дня детского телефона доверия ежегодно проводится широкая информационная кампания и насыщенная программа мероприятий с участием организаций социального обслуживания, образования, культуры, средств массовой информации.

Кроме того, сегодня все города и районы округа примут участие в общероссийском онлайн-марафоне «Круг доверия», который состоится с 10:00 до 14:00 по мск в студии, расположенной в Москве, с прямой трансляцией в интернете. Мероприятие направлено на решение задач информирования всех российских детей и подростков о возможности получения психологической помощи в таких случаях, как стресс из-за экзаменов, конфликтные ситуации со сверстниками или родителями, неразделённая любовь и другие актуальные для детей и подростков проблемы. Онлайн-марафон пройдёт в формате ток-шоу. В студии будут присутствовать знаменитые гости, известные детям и их родителям, артисты, видеоблогеры и спортсмены, которые будут отвечать на вопросы, делиться своими историями и личным опытом. В студии будут также находиться эксперты-психологи, которые расскажут о принципах работы детского телефона доверия и смогут развеять мифы и сомнения, связанные с обращением на детский телефон доверия по телефону 8-800-2000-122. Участники со всех регионов России смогут присылать свои вопросы, видеообращения и предложения на электронную почту или группу марафона в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/krugdoveria2018). На самые острые вопросы обязательно будут даны квалифицированные разъяснения и ответы.

Чтобы подключится к прямой трансляции, необходимо перейти на сайт www.8-800-2000-122.ru и в открывшемся окне выбрать удобный канал вещания, просто кликнув по нему мышкой. Смотреть трансляцию марафона можно также на сайте «Детский телефон доверия» www.telefon-doveria.ru.

В 2017 году на Ямале в аналогичном мероприятии приняли участие 107 организаций, более 11 тыс. несовершеннолетних и около 2600 взрослых.

Отметим, в округе с 2010 года работает единый общероссийский номер детского телефона доверия — 8-800-2000-122, который был введён на территории Российской Федерации в сентябре 2010 года Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За весь период работы на детский телефон доверия от ямальцев поступило около 43 тыс. обращений, — сообщает пресс-служба главы региона.