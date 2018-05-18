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Прокуратура в Кондинском районе проверила садик, где пострадал ребенок
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Прокуратура в Кондинском районе проверила садик, где пострадал ребенок 

АиФ Югра 3 часа назад
Фото: АиФ Югра
Прокуратура Кондинского района отреагировала на сообщение, размещённое в СМИ о том, что на детей, посещающих дошкольное учреждение, с крыши обрушился снег. В ходе проверки было установлено, что 4 апреля в поселке Междуреченский на двух воспитанников детского сада «Родничок» с крыши скатился снег. Случившееся произошло, когда воспитатель выводила группу детей на прогулку.
Один ребёнок получил травмы, но вреда здоровью это не причинило. Его родители обратились в суд. Они требовали компенсации детским садом морального вреда, причиненного несовершеннолетнему.
Проверка выявила, уборку снега с крыши в учреждении никто не осуществлял, на основе чего были нарушены безопасные условия для пребывания детей. Относительно детского сада возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Помимо этого, прокуратура проверила остальные образовательные учреждения, находящиеся в посёлке. Результаты проверки показали, что на трёх объектах также не очищали крыши от снегов, накопленных за зимний период.
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