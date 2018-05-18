Прокуратура в Кондинском районе проверила садик, где пострадал ребенок

Прокуратура Кондинского района отреагировала на сообщение, размещённое в СМИ о том, что на детей, посещающих дошкольное учреждение, с крыши обрушился снег. В ходе проверки было установлено, что 4 апреля в поселке Междуреченский на двух воспитанников детского сада «Родничок» с крыши скатился снег. Случившееся произошло, когда воспитатель выводила группу детей на прогулку.

Один ребёнок получил травмы, но вреда здоровью это не причинило. Его родители обратились в суд. Они требовали компенсации детским садом морального вреда, причиненного несовершеннолетнему.