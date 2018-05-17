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Старые вещи и игрушки могут пожертвовать псковичи для нуждающихся семей
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Старые вещи и игрушки могут пожертвовать псковичи для нуждающихся семей 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Псковское областное отделение Российского детского фонда в 6-ый раз запускает благотворительную акцию «Вторая жизнь вещам». Как сообщили в пресс-службе Фонда, в ходе акции жители Пскова смогут помочь семьям с детьми, нуждающимся в поддержке.
Ежедневно в Детский фонд обращаются за помощью семьи, оказавшиеся в критических обстоятельствах (пожар, смерть родственников, крайняя нищета и т.д.). Хотя псковичи постоянно приносят вещи, этого не хватает — из-за большого количества подопечных склад Фонда часто оказывается полупустым.
Конец весны — удачное время для разбора шкафов. Детскую и подростковую одежду и обувь, которая вам больше не пригодится, можно приносить в Детский фонд. Волонтёры сформируют из этих вещей грузы помощи для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Кроме того, скоро родители начнут готовить детей к школе: ребятам понадобятся канцелярские принадлежности, портфели, школьная форма и других необходимые для учёбы вещи.
Именно поэтому в этот раз акция «Вторая жизнь вещам» также направлена на сбор игрушек, товаров для творчества и канцелярских принадлежностей. Такие вещи нужны всегда: например, 31 мая в Псков приедут ребят из школ-интернатов, и для них волонтеры будут формировать подарки.
Детский фонд приглашает всех псковичей принять участие и организовать сбор вещей, игрушек и канцелярии на предприятиях, в фирмах и учреждениях. Таким простым способом можно не только помочь детям, но и проявить свою социальную ответственность.
Доставить собранную помощь в Детский фонд по адресу ул. Я. Фабрициуса, д. 2а, кабинет 15. С 9:00 до 17:00.
Благотворительная акция продлится до 29 июня. По окончании Детский фонд выделит наиболее активных участников, внесших самый большой вклад в дело помощи детям, и вручит им благодарственные письма.
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