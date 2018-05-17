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Международный День семьи в Калининграде отметили чествованием многодетных
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Международный День семьи в Калининграде отметили чествованием многодетных 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Почетные грамоты получили семьи, в которых родители берегут домашний очаг, а дети делают успехи в учёбе. Подростки из этих семей получают отличные оценки в школе, углублённо изучают иностранные языки, занимаются спортом и участвуют в патриотических акциях, таких как например «Вахта памяти». Помогают раскрывать таланты одарённых ребят их родители врачи, военные и сотрудники библиотеки.
Ольга Сусойкина, житель Калининграда:
— Мы обыкновенная семья, которая всю жизнь работает. Но, наверное, правильное воспитание и большая любовь. Дети у нас долгожданные, мы ждали и сына и дочь. Любовь, наверное, правит всем. И без любви и уважения, наверное, не будет и семьи.
Также во время праздника подвели итоги благотворительного марафона «Ты нам нужен!». Его участники помогают детям с ограниченными возможностями здоровья. За всё время существования марафона, благодаря неравнодушию калининградцев, было собрано более тридцати миллионов рублей. В результате адресную помощь получили около пятисот детей.
Алексей Силанов, глава Калининграда:
— В этом благотворительном марафоне участвовали все от мала до велика. То есть, те средства, которые собраны это вклад в копилку марафона как детей, так и взрослых. И сегодня 44 человека получили сертификаты на возможность получить квалифицированную медицинскую помощь высокотехнологичную, съездить на лечение, на оздоровление.
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«Доброе утро, Калининград!». На канале «Россия24» новая информационная программа. Эфир каждый день. В Музее Мирового океана прошли проводы призывников, отобранных в президентский полк Сегодня Международный день семьи
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