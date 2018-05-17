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Time: рождаемость в США опустилась до самого низкого уровня за последние 30 лет
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Time: рождаемость в США опустилась до самого низкого уровня за последние 30 лет 

ТАСС 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
ТАСС, 17 мая. Показатели рождаемости в США снизились в прошедшем году среди 20— и 30-летних женщин, а общее число появившихся на свет детей в стране опустилось до самого низкого за последние 30 лет уровня. Об этом со ссылкой на обнародованный в четверг предварительный правительственный доклад о демографической ситуации в США сообщил журнал Time.
Согласно собранным авторами анализа сведениям — а были подсчитаны почти 100% выданных свидетельств о рождении — в США в 2017 году было зарегистрировано 3,853 млн новорожденных. В последний раз, как отметил еженедельник, такой низкий показатель фиксировался в стране в 1987 году.
Рождаемость в США, как следует из доклада, неуклонно снижалась с 2014 года, но прошлогоднее сокращение — родилось на 92 тыс. младенцев меньше, чем в 2016 году, — стало самым значительным за указанный период. Авторы исследования обратили внимание и на то, что это снижение произошло на фоне уверенного экономического роста в стране, а экономический подъем обычно сопровождался увеличением рождаемости.
Эксперты высказывают несколько предположений, объясняющих снижение числа новорожденных в стране. Среди основных возможных причин называются нежелание поколения двухтысячных спешить с обзаведением потомством и изменение состава иммиграционного населения, традиционно каждый год «обеспечивающего» около четверти новорожденных в стране.
Молодые американцы, как полагают эксперты, в последнее время все более ориентируются на достижение карьерного роста и, соответственно, материального благополучия, поэтому они все чаще откладывают рождение детей. Среди иммигрантов все более возрастает доля выходце из стран Азии, а их семьи как правило менее многодетны, чем у представителей иных прибывающих в США этнических групп.
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