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Ученые обвинили миллениалов в низкой рождаемости в США в 2017 году
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Ученые обвинили миллениалов в низкой рождаемости в США в 2017 году 

360tv.ru 24 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Исследователи заявили, что уровень рождаемости в США за прошлый год значительно снизился. Портал medicalxpress.com сообщил, что в малом приросте населения страны во многом виновато поколение миллениалов (люди, чья молодость пришлась на 2000‐ые годы).
Ученые провели анализ более 99% свидетельств о рождении в США. Эксперты зафиксировали самый низкий показатель прироста населения в стране в 2017 году.
Исследователи удивлены полученными данными. Именно в 2017 году в США наблюдался самый низкий уровень безработицы и быстрый рост экономики. Обычно, для такой фазы развития страны характерна высокая рождаемость.
Ученые из Университета Пенсильвании под руководством исследователя Ханса Питера выявили ряд причин низких показателей рождаемости в США.
Эксперты отметили, что к низкой рождаемости страны во многом причастно поколение миллениалов или поколение Y. Эти люди сейчас находятся в расцвете лет, но часто отказываются иметь детей.
Мы надеемся, что низкая рождаемость в США всего лишь короткая вспышка в истории развития населения страны
Ханс Питерамериканский исследователь
Кроме этого на низкую рождаемость в США влияет население иммигрантов с нестабильным количеством появления детей.
Также эксперты отметили рост случаев использования внутриматочного контрацептива и других противозачаточных средств длительного действия среди жителей США.
Многие годы в США наблюдался высокий уровень рождаемости населения, которая обеспечивала стране стабильную смену одного поколения другим. Сегодня наблюдается резкий спад прироста населения в Штатах. Однако уровень рождаемости в США все еще превышает показатели в таких стран, как Испания, Греция, Япония и Италия.
Эксперты сообщили, что с января по апрель 2018 года показатель смертности в Москве на 5,6% превысил значения за аналогичный период минувшего года. За первые месяцы этого года в столице зафиксирована смерть более 43 тысяч человек. Полтора процента от общего числа умерших пришлось на представителей иностранных государств.
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