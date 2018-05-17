Куда пойти с детьми в Москве 19-20 мая

Каждую неделю мы выбираем лучшие детские события наступающих выходных, которые происходят в Москве. Спектакли, выставки, концерты, фестивали — только самое интересное.

Фестиваль науки, искусства и технологий «Политех»

19 и 20 мая 2018 в Парке Горького пройдет пятый уличный Фестиваль науки, искусства и технологий «Политех». На 48 часов парк культуры и развлечений станет порталом в виртуальную реальность, площадкой для космических инсталляций и перформансов, пространством для научных экспериментов.

Тут можно будет увидеть Луну на расстоянии вытянутой руки, попасть в Лабораторию Шторма, выпить воды из рук Водяного робота, послушать лекцию настоящего (и очень классного) британского ученого и сделать еще миллион всего.

Фестиваль афро-бразильской культуры в Перовском парке

Тут будет много барабанов и музыки. Например, ученики международной школы капоэйры «Ficag» выступят со спортивными номерами и макулеле — бразильским танцем с деревянными палками, а школа африканских барабанов «Джембефола» сыграет программу Ритмы Африки.

На площади возле главной сцены будут организованы зоны с различными мастер-классами, где детей и взрослых научат игре на африканских барабанах и бразильских инструментах, капоэйре, макулеле и самбе. Также все желающие смогут создать амулеты из глины, музыкальные инструменты, африканские браслеты, маски и карнавальные костюмы.

Маркет местной еды

Музей Москвы и проект «Местная еда» устраивают открытие нового сезона Маркета местной еды во дворе Провиантских складов. Уже пятый год подряд — раз в месяц с мая по октябрь — Маркет местной еды знакомит жителей и гостей Москвы с актуальными тенденциями уличной еды и помогает гастроэнтузиастам попробовать новые блюда, а новым проектам представить себя публике.

На маркете за прилавками стоят сами создатели гастрономических проектов, они общаются с гостями и могут принять честные отзывы о своих блюдах и ответить на вопросы. Обычно в маркете участвуют 40-50 проектов с разной едой: традиционные и авторские варианты тако, бургеров, лимонадов, буррито, салатов и многого другого.

Детская программа Ночи Музеев

19 мая по всей России проходит акция «Ночь в музее». В Москве музеи, галереи, усадьбы и выставочные залы подготовили сотни экскурсий, мастер-классов и квестов.

С детьми можно будет исследовать киностудию «Союзмультфильм», попасть на тематическую блиц-экскурсию «Путешествие по времени» в Экспериментаниуме, погулять по Зоопарку и Музею Космонавтики, увидеть, как ест хищная Венерина мухоловка в Биологическом музее и сделать еще много всего.

Фильм «Чудеса» в детском кинолектории «Пионера»

Фильм Аличе Рорвахер, получивший в этом году Гран-при жюри Каннского фестиваля.

14-летняя Джельсомина — старшая из четырех дочерей отца-деспота Вольфганга. Их семья владеет фермой и живет по строгим правилам: младшие сестры подчиняются Джельсомине, а та — отцу. Каждый должен выполнять свою часть работы и не общаться ни с кем за пределами их маленького мира. Но когда Вольфгангу приходится взять в работники мальчика Мартина, установленные порядки теряют свою силу и жизнь сестер неожиданно меняется.