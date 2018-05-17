Камчатский технопарк «Кванториум» будет обучать 800 детей в год

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мая. /Корр. ТАСС Сергей Сысойкин/. Детский технопарк «Кванториум» в Петропавловске-Камчатском, который откроется осенью, будет обучать в год 800 детей от семи до 17 лет, еще 2 тыс. детей будут привлекать на учебу на открытые занятия и во время «инженерных» каникул, сообщил ТАСС в четверг директор Камчатского центра детского и юношеского технического творчества Андрей Юхин.

"Кванториум" в Петропавловске-Камчатском откроется осенью и будет обучать в год 800 детей от семи до 17 лет. Позже мы расширим возрастные рамки. Также планируется привлекать на некоторые акции еще 2 тыс. учащихся. Речь идет о так называемых «инженерных» каникулах, открытых занятиях", — рассказал собеседник агентства.

"Кванториум" разместят на базе первого детского технопарка, открывшегося в Петропавловске-Камчатском в ноябре прошлого года. Осенью 2018 года откроются такие направления, как промышленный дизайн, «робоквантум», «аэроквантум», «энерджиквантум», «IT-квантум» и «геоквантум».

В детском технопарке создадут учебные лаборатории, специализированный цех высокотехнологичного оборудования общего пользования, лекторий для проведения массовых мероприятий, коворкинг для технологических стартапов, современную медиатеку и кабинет для занятий шахматами. Проект, который финансируется из федерального (79 млн рублей) и краевого бюджетов (4 млн рублей), направлен на возрождение кадрового потенциала на Камчатке.

"Мы растеряли инженерно-технический потенциал. А сегодня в мире сложились тенденции, что инженерно-технические устройства, которые еще недавно казались фантастикой, например, 3D-принтеры, — уже реальность. Мы хотим, чтобы наши ребята могли получить образование именно в этой среде. Мы будем погружать детей в инженерно— техническую деятельность с постановкой определенных целей и задач, а со временем они и сами научатся их ставить, собираться в проектные команды, задумывать и претворять в жизнь уже собственные проекты. Так работает практически весь мир", — отметил Юхин.

Дети будут обучаться 72 часа в течение трех месяцев. Если им будет интересно, они поступят на дальнейшее обучение, если нет, то они смогут попробовать себя в другой программе. На первую часть образовательной сессии по определенным направлениям от Камчатки в «Сколково» уехало восемь человек.