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Камчатский технопарк «Кванториум» будет обучать 800 детей в год
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Камчатский технопарк «Кванториум» будет обучать 800 детей в год 

ТАСС 24 минуты назад
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мая. /Корр. ТАСС Сергей Сысойкин/. Детский технопарк «Кванториум» в Петропавловске-Камчатском, который откроется осенью, будет обучать в год 800 детей от семи до 17 лет, еще 2 тыс. детей будут привлекать на учебу на открытые занятия и во время «инженерных» каникул, сообщил ТАСС в четверг директор Камчатского центра детского и юношеского технического творчества Андрей Юхин.
"Кванториум" в Петропавловске-Камчатском откроется осенью и будет обучать в год 800 детей от семи до 17 лет. Позже мы расширим возрастные рамки. Также планируется привлекать на некоторые акции еще 2 тыс. учащихся. Речь идет о так называемых «инженерных» каникулах, открытых занятиях", — рассказал собеседник агентства.
"Кванториум" разместят на базе первого детского технопарка, открывшегося в Петропавловске-Камчатском в ноябре прошлого года. Осенью 2018 года откроются такие направления, как промышленный дизайн, «робоквантум», «аэроквантум», «энерджиквантум», «IT-квантум» и «геоквантум».
В детском технопарке создадут учебные лаборатории, специализированный цех высокотехнологичного оборудования общего пользования, лекторий для проведения массовых мероприятий, коворкинг для технологических стартапов, современную медиатеку и кабинет для занятий шахматами. Проект, который финансируется из федерального (79 млн рублей) и краевого бюджетов (4 млн рублей), направлен на возрождение кадрового потенциала на Камчатке.
"Мы растеряли инженерно-технический потенциал. А сегодня в мире сложились тенденции, что инженерно-технические устройства, которые еще недавно казались фантастикой, например, 3D-принтеры, — уже реальность. Мы хотим, чтобы наши ребята могли получить образование именно в этой среде. Мы будем погружать детей в инженерно— техническую деятельность с постановкой определенных целей и задач, а со временем они и сами научатся их ставить, собираться в проектные команды, задумывать и претворять в жизнь уже собственные проекты. Так работает практически весь мир", — отметил Юхин.
Дети будут обучаться 72 часа в течение трех месяцев. Если им будет интересно, они поступят на дальнейшее обучение, если нет, то они смогут попробовать себя в другой программе. На первую часть образовательной сессии по определенным направлениям от Камчатки в «Сколково» уехало восемь человек.
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