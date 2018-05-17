На форуме в Кыргызстане обсудили нехватку детсадов и педагогов

В Кыргызстане не хватает детских садов и педагогов с высшим профильным образованием, считают участники международного форума о раннем развитии детей, который проходит в Бишкеке, сообщает «МИР 24».

«Строятся новые детские сады, строятся общины, различного рода дошкольные образовательные учреждения. Но этого недостаточно для того количества детей, которые у нас есть. Это очень важный, очень нужный вопрос. От них сегодня зависит наше будущее», — сказала глава Международного общественного фонда Роза Отунбаева

В регионах сейчас создаются центры развития и детские сады даже на горных пастбищах. Каждое лето открывается около 100 таких учреждений, чтобы у детей, живущих вне городских условий, тоже была возможность учиться.

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