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На форуме в Кыргызстане обсудили нехватку детсадов и педагогов
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На форуме в Кыргызстане обсудили нехватку детсадов и педагогов 

Мир24 2 часа назад
В Кыргызстане не хватает детских садов и педагогов с высшим профильным образованием, считают участники международного форума о раннем развитии детей, который проходит в Бишкеке, сообщает «МИР 24».
«Строятся новые детские сады, строятся общины, различного рода дошкольные образовательные учреждения. Но этого недостаточно для того количества детей, которые у нас есть. Это очень важный, очень нужный вопрос. От них сегодня зависит наше будущее», — сказала глава Международного общественного фонда Роза Отунбаева.
В регионах сейчас создаются центры развития и детские сады даже на горных пастбищах. Каждое лето открывается около 100 таких учреждений, чтобы у детей, живущих вне городских условий, тоже была возможность учиться.
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