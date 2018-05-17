Кто поедет в «Артек»? 

Как организуют летний отдых детей в лагерях?
«В Коми проживает более 112 тыс. детей. В планах этого года — организовать отдых для 56 тыс. ребят. На территории региона планируем открыть стационарные лагеря «Гренада», «Мечта», «Чайка», «Олимп», лагерь на базе гимназии искусств при главе Коми, «Орлёнок», «Лозым», «Морошка» (на базе Усть-Немской школы). За пределы Коми детей вывезут в лагеря Вологодской и Кировской областей, Черноморского и Азовского побережья. На этот год в качестве поощрения талантливых и одарённых ребят республике выделили путёвки во всероссийские лагеря: «Артек» — 87 путёвок, «Орлёнок» — 40, «Смену» — 64, — отвечает руководитель Минобраза Коми Наталья Михальченкова. — Планируется работа лагеря с дневным пребыванием на базе технопарка «Кванториум». На территории муниципалитетов хотим организовать малозатратные места отдыха и оздоровления: лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха, где смогут провести время 37 858 детей. Также некоторые муниципалитеты сами или с градообразующими предприятиями организуют отдых и оздоровление детей в лагерях за пределами республики».