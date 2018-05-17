Ветераны из района Богородское рассказали детям о войне

В библиотеке №74 состоялся вечер «Расскажи мне о войне» с участием ветеранов и школьников.

В рамках празднования Дня Победы в библиотеке №74 на базе клуба «Богородское: Прошлое и настоящее» состоялось памятное мероприятие «Расскажи мне о войне». На встречу пришли жители района, которые в детском возрасте застали Великую Отечественную войну, а также нынешние школьники.

В этот день дети узнали много нового о страшных событиях военных лет. О том, как дети войны голодали, как читали похоронки, полученные на отца или на брата. Многие из детей принимали непосредственное участие в боевых действиях, кто-то, находясь в подполье, выполнял маленькие, но важные поручения.

Ребята, как отметили организаторы, слушали факты биографий и боялись шевельнуться. Они пропускали через себя все страшные события военного лихолетья, понимали, как повезло им жить в мирное и спокойное время. Как надо ценить ту жизнь и те возможности, которые они имеют сейчас.

В конце вечера ветераны ответили на вопросы детей и все вместе прочитали стихи, посвященные Победе.