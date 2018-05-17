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«Московская смена» стартует 1 июня в ТЦСО «Восточное Измайлово»
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«Московская смена» стартует 1 июня в ТЦСО «Восточное Измайлово» 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Школьники из района Измайлово смогут отдохнуть в городском лагере «Московская смена» на базе ТЦСО «Восточное Измайлово».
На базе Детского отделения ТЦСО «Восточное Измайлово» в первый летний день начнет действовать программа «Московская смена», рассчитанная на детей от семи до 14 лет.
Дети смогут бесплатно посещать ТЦСО «Восточное Измайлово» с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, где для них будет организовано трехразовое питание, увлекательные экскурсии, разнообразные интерактивные программы, спортивные соревнования и турниры. Также школьники посетят прикладные и творческие секции.
Справки и более подробную информацию о работе городского лагеря по программе «Московская смена» по адресу: ул. Средняя Первомайская, д. 26 или по телефону — 8 (499) 748-15-03.
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