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Дети повредили мозг 11‐летнему москвичу
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Дети повредили мозг 11‐летнему москвичу 

360tv.ru 1 час назад
16 мая в детскую городскую клиническую больницу Святого Владимира поступил 11‐летний мальчик с закрытой черепно‐мозговой травмой. Его избили одноклассники. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Оказалось, что 11-летнего мальчика избили одноклассники. ЧП произошло в школе. Теперь юный москвич лежит в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением.
Ребенка избили около станции метро «Алтуфьево» на улице Новгородская, дом № 4.
Проводится проверка.
В тот же день в этом же округе города москвич избил обидчика своего сына. Мужчине не понравилось, как потерпевший общается с его ребенком, поэтому подкараулил его и «отправил» в больницу.
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