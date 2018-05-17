Дети повредили мозг 11‐летнему москвичу

16 мая в детскую городскую клиническую больницу Святого Владимира поступил 11‐летний мальчик с закрытой черепно‐мозговой травмой. Его избили одноклассники. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Оказалось, что 11-летнего мальчика избили одноклассники. ЧП произошло в школе. Теперь юный москвич лежит в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением.

Ребенка избили около станции метро «Алтуфьево» на улице Новгородская, дом № 4.

Проводится проверка.

В тот же день в этом же округе города москвич избил обидчика своего сына. Мужчине не понравилось, как потерпевший общается с его ребенком, поэтому подкараулил его и «отправил» в больницу.