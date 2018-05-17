Детский сад в Европейском построят в текущем году

В микрорайоне Европейский в Тюмени полным ходом идет строительство детского сада. Основные работы по возведению этого объекта компания— застройщик планируют выполнить в текущем году.

— Сейчас ведутся монолитные работы по возведению каркаса детского сада. Уже залиты перекрытия второго этажа и перекрытия первого этажа перехода между блоками, — рассказали в компании «Брусника».

Специалисты обещают, что в долгожданном детском сада будет много естественного света. Для этого архитекторы спроектировали большие окна, а два корпуса будут соединены просторным стеклянным атриумом.

Рядом с дошкольным учреждением сделают пешеходные зоны и автомобильные проезды с парковочными местами для родителей. Трехэтажный детский саду будет 17 групп. В общей сложности они смогут принять 325 детей.

До конца 2019 года в Тюмени планируют возвести шесть детских и две новые школы. В микрорайоне «Ямальский-2» строительство уже завершено. В здании новой школы, рассчитанной на 1200 учеников, сейчас идут отделочные работы.