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Детский сад в Европейском построят в текущем году
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Детский сад в Европейском построят в текущем году 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В микрорайоне Европейский в Тюмени полным ходом идет строительство детского сада. Основные работы по возведению этого объекта компания— застройщик планируют выполнить в текущем году.
— Сейчас ведутся монолитные работы по возведению каркаса детского сада. Уже залиты перекрытия второго этажа и перекрытия первого этажа перехода между блоками, — рассказали в компании «Брусника».
Специалисты обещают, что в долгожданном детском сада будет много естественного света. Для этого архитекторы спроектировали большие окна, а два корпуса будут соединены просторным стеклянным атриумом.
Рядом с дошкольным учреждением сделают пешеходные зоны и автомобильные проезды с парковочными местами для родителей. Трехэтажный детский саду будет 17 групп. В общей сложности они смогут принять 325 детей.
До конца 2019 года в Тюмени планируют возвести шесть детских и две новые школы. В микрорайоне «Ямальский-2» строительство уже завершено. В здании новой школы, рассчитанной на 1200 учеников, сейчас идут отделочные работы.
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