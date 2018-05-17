12 мая в деревне Рузино прошел военно-патриотический праздник для ветеранов и детей

12 мая 2018 года в 12 часов на приходе Покровского храма — памятника Битве под Москвой 1941-1942 гг. в деревне Рузино прошел военно-патриотический праздник для ветеранов и детей, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие проводилось с целью воспитания патриотизма и уважения к ветеранам Великой Отечественной войны у детей и подростков и для привлечения общественного внимания к строительству Мемориального комплекса и Храма-памятника.

На мероприятии выступали юные бойцы ОКЕ Ратибор под руководством Комкова Олега Борисовича. В завершении выступления настоятель храма, протоиерей Николай (Илюшкин) вручил ребятам памятные медали.