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12 мая в деревне Рузино прошел военно-патриотический праздник для ветеранов и детей
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12 мая в деревне Рузино прошел военно-патриотический праздник для ветеранов и детей 

Управа района Крюково 43 минуты назад
Фото: Управа района Крюково
12 мая 2018 года в 12 часов на приходе Покровского храма — памятника Битве под Москвой 1941-1942 гг. в деревне Рузино прошел военно-патриотический праздник для ветеранов и детей, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие проводилось с целью воспитания патриотизма и уважения к ветеранам Великой Отечественной войны у детей и подростков и для привлечения общественного внимания к строительству Мемориального комплекса и Храма-памятника.
На мероприятии выступали юные бойцы ОКЕ Ратибор под руководством Комкова Олега Борисовича. В завершении выступления настоятель храма, протоиерей Николай (Илюшкин) вручил ребятам памятные медали.
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