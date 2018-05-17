Ещё
Для детей из Бибирева летом будут работать два бесплатных лагеря
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Для детей из Бибирева летом будут работать два бесплатных лагеря 

Управа района Бибирево 43 минуты назад
Фото: Управа района Бибирево
Организацию летнего отдыха детей и подростков района Бибирево обсудил глава управы Вадим Бужгулашвили на встрече с жителями в минувшую среду, 16 мая. Будущим летом на территории района начнут работу два бесплатных лагеря в рамках программы «Московская смена».
Так, в Бибиреве лагеря будут работать на базе школы «Многопрофильный комплекс Бибирево» в одну смену и в Училище олимпийского резерва имени Александра Яковлевича Гомельского № 4 в две смены.
Кстати, в летние месяцы в учреждениях района будет организована работа кружков и спортивных секций для разных возрастов. Занятия в студиях, а также мероприятия в период летних каникул будут проводиться как в помещениях, так и на спортивных площадках, расположенных на территории Бибирева.
Кроме того, Домами культуры «Смена» и «Темп» на летнее время запланирован цикл мероприятий, в том числе и к праздничным датам, таким как День России, День любви, семьи и верности, День защиты детей.
Управа района Бибирево: последние новости
В детском саду на Пришвина прошел уникальный интеллектуальный конкурс «УникУм» «Память бессмертна»: семьи из Бибирева приняли участие в интерактивной программе ко Дню Победы «С песней к Победе!»: в детских садах Бибирева накануне 9 мая прошли праздничные концерты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло60
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу5
Как живут актёры с дефектами внешности3
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Киноляпы, которые заметили только синемафилы1
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
06:04
«Как рокерша!»: Пугачева снялась в клипе
Концерты
04:08
Киноляпы, которые заметили только синемафилы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение