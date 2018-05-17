Для детей из Бибирева летом будут работать два бесплатных лагеря

Организацию летнего отдыха детей и подростков района Бибирево обсудил глава управы Вадим Бужгулашвили на встрече с жителями в минувшую среду, 16 мая. Будущим летом на территории района начнут работу два бесплатных лагеря в рамках программы «Московская смена».

Так, в Бибиреве лагеря будут работать на базе школы «Многопрофильный комплекс Бибирево» в одну смену и в Училище олимпийского резерва имени Александра Яковлевича Гомельского № 4 в две смены.

Кстати, в летние месяцы в учреждениях района будет организована работа кружков и спортивных секций для разных возрастов. Занятия в студиях, а также мероприятия в период летних каникул будут проводиться как в помещениях, так и на спортивных площадках, расположенных на территории Бибирева.

Кроме того, Домами культуры «Смена» и «Темп» на летнее время запланирован цикл мероприятий, в том числе и к праздничным датам, таким как День России, День любви, семьи и верности, День защиты детей.