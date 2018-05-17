В районе Люблино обсудили организацию летнего отдыха

Вопрос организации летнего досуга обсудили в ходе встречи и. о. главы управы района Люблино Эллины Дуровой с жителями 16 мая. О программе мероприятий на предстоящее лето рассказала и. о. директора центра творчества молодежи «Олимп» Ольга Старостина

— Организация летнего досуга и занятости детей — одно из самых актуальных направлений деятельности центра творчества молодежи «Олимп». Поставлены основные цели — не только организовать досуг детей во время школьных каникул, но и помочь им раскрыть творческий потенциал и повысить интерес к новым знаниям, а также привлечь к сотрудничеству и старшую возрастную группу: родителей и других жителей района, — отметила Ольга Старостина.

Так, 1 июня в сквере около станции метро «Люблино» состоится праздник, посвященный Дню защиты детей. А 12 июня на территории района будет организована праздничная программа ко Дню России. Также в течение всего лета родители смогут записать своих детей в творческие студии на следующий учебный год. (мю)