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Родители погибшего ребенка не стали обвинять дедушку за смертельный недосмотр
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Родители погибшего ребенка не стали обвинять дедушку за смертельный недосмотр 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Надыме в связи с примирением сторон прекращено уголовное дело в отношении двоих мужчин, обвиняемых в причинении смерти по неосторожности трехлетнему ребенку.
Трагедия произошла 11 февраля этого года на территории 19-й оленеводческой бригады Ярсалинского совхоза. На трехлетнего мальчика упала лиственница, в то время как двое жителей, среди которых был 69-летний дедушка ребенка, заготавливали дрова. Мальчик во время работы взрослых сидел на снегоходе. Во время валки дерева мужчины отвлеклись и не заметили, как ребенок пошел к ним. В этот момент спиленная лиственница упала на то место, где находился малолетний, причинив ему травмы несовместимые с жизнью, в результате чего он скончался на месте происшествия.
В ходе предварительного следствия и в суде мужчины полностью признали свою вину и чистосердечно раскаялись. В связи с тем, что подсудимые в судебном процессе примирились с родителями погибшего ребенка, суд принял решение о прекращении уголовного дела, — сообщает следственное управления следственного комитета РФ по ЯНАО.
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