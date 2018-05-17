Родители погибшего ребенка не стали обвинять дедушку за смертельный недосмотр

В Надыме в связи с примирением сторон прекращено уголовное дело в отношении двоих мужчин, обвиняемых в причинении смерти по неосторожности трехлетнему ребенку.

Трагедия произошла 11 февраля этого года на территории 19-й оленеводческой бригады Ярсалинского совхоза. На трехлетнего мальчика упала лиственница, в то время как двое жителей, среди которых был 69-летний дедушка ребенка, заготавливали дрова. Мальчик во время работы взрослых сидел на снегоходе. Во время валки дерева мужчины отвлеклись и не заметили, как ребенок пошел к ним. В этот момент спиленная лиственница упала на то место, где находился малолетний, причинив ему травмы несовместимые с жизнью, в результате чего он скончался на месте происшествия.