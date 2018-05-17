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Дети чернобыльцев получат льготы
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Дети чернобыльцев получат льготы 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передает «Парламентская газета», дети, родившиеся за границей зоны чернобыльской катастрофы, но чьи родители проживали на этой территории перед родами, будут получать ежемесячную государственную дотацию. При этом, учитываются и те семьи, которые остались жить в пределах в зонах радиоактивного загрязнения.
Такой законопроект Государственная дума приняла во втором чтении.
Чиновники уверены, что законопроект не допустит нарушения прав детей, чьи матери родили за пределами зоны чернобыльской трагедии, но после вернулись на эту территорию.
«Учитывая, что объём ассигнований на предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, при формировании бюджета планировался с учётом соответствующих выплат, выделения дополнительных средств на цели, предусматриваемые проектом федерального закона, не потребуется», — так финансово-экономически обосновали законопроект авторы.
Фото: pixabay.com
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