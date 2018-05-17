Летние творческие курсы для детей откроются в КЦ «Братеево»

Летние творческие интенсивы для детей стартуют в местном культурном центре «Братеево». Об этом нашей редакции рассказала заведующая культурно-массовым сектором Светлана Галахова в четверг, 17 мая.

Отмечается, что для детей подготовят программы четырехчасовых занятий, и с 10:00 до 14:00 ребята смогут создавать новые шедевры своими руками на интенсиве ARTLeto, изучить танцевальные стили на смене DanceLeto и заняться музыкой во время ГолосLeto.

— Раньше летние лагеря открывались только на базах школ, а вот в культурных центрах их было куда меньше, несмотря на то, что спектр творческих кружков здесь шире, — считает Светлана Галахова. — Поскольку лето, как правило, «мертвый сезон», было решено открыть на базе дома культуры кратковременные интенсивы, чтобы ребята смогли посещать их не все лето, а, например, в течение недели в первой половине дня. Кроме того, интенсивов несколько, и попробовать себя можно в любом. На мой взгляд, это очень удобно, поскольку это замечательный досуг на лето, если нет возможности отправить ребенка отдыхать куда-то.