Ещё
Летние творческие курсы для детей откроются в КЦ «Братеево»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Летние творческие курсы для детей откроются в КЦ «Братеево» 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Летние творческие интенсивы для детей стартуют в местном культурном центре «Братеево». Об этом нашей редакции рассказала заведующая культурно-массовым сектором Светлана Галахова в четверг, 17 мая.
Отмечается, что для детей подготовят программы четырехчасовых занятий, и с 10:00 до 14:00 ребята смогут создавать новые шедевры своими руками на интенсиве ARTLeto, изучить танцевальные стили на смене DanceLeto и заняться музыкой во время ГолосLeto.
— Раньше летние лагеря открывались только на базах школ, а вот в культурных центрах их было куда меньше, несмотря на то, что спектр творческих кружков здесь шире, — считает Светлана Галахова. — Поскольку лето, как правило, «мертвый сезон», было решено открыть на базе дома культуры кратковременные интенсивы, чтобы ребята смогли посещать их не все лето, а, например, в течение недели в первой половине дня. Кроме того, интенсивов несколько, и попробовать себя можно в любом. На мой взгляд, это очень удобно, поскольку это замечательный досуг на лето, если нет возможности отправить ребенка отдыхать куда-то.
Фото: портал мэра и правительства Москвы.
Управа района Братеево города Москвы: последние новости
Занятия по пению «Московского долголетия» стартовали в местной библиотеке Получатели соцуслуг местного филиала ТЦСО посетили Центральный академический театр Российской Армии Для получателей социальных услуг района организовали экскурсию к памятнику Мусы Джалиля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности3
Неловкие неожиданности в прямом эфире
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло61
Раскрыт сюжет сериала «Властелин колец»1
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу7
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение