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Летом в Восточном Дегунине будет действовать 13 секций для участников всех возрастов
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Летом в Восточном Дегунине будет действовать 13 секций для участников всех возрастов 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Летом в Восточном Дегунине будет работать 13 секций для детей и взрослых — восемь бесплатных и пять платных. Их список был озвучен на встрече главы управы района с населением.
— Клуб семейной культуры «Искра» осуществляет досуговую работу с детьми в летнее время по направлениям «Шахматы» и «Обучение игре на гитаре», — сообщила заместитель главы управы по работе с населением Светлана Ковалева. — В спортивно-досуговом центре «Вдохновение» будут действовать кружки по йоге, настольному теннису, скандинавской ходьбе, флорболу, а также танцам на бесплатной основе. На платной основе жители района смогут заняться вокалом и рисованием.
Кроме того, в летний период будет работать отделение «Юность» центра культуры «Гармония». Здесь на бесплатных занятиях в группах для школьников 9–16 лет и взрослых от 50 лет будут учить хореографии. (мю)
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