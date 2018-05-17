При поддержке Металлоинвеста в новотроицком детсаду популяризируют Workout

В новотроицком детском саду №15 успешно реализуется проект «Малыш-Workout», направленный на укрепление физического здоровья дошколят через занятия на турниках и скалодроме. Это один из двадцати трех проектов, получивших в прошлом году грант на осуществление в рамках конкурса программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок».

Проведению систематических занятий на турниках в «Родничке» всегда уделяли должное внимание, ведь, несмотря на простоту, турник — серьезный тренажер. Упражнения доступны, не требуют серьезной подготовки, но дают отличные результаты. Благодаря этому подходу воспитанники показали неплохие результаты при сдаче норм ГТО в 2017 году. Но выявились и затруднения при выполнении таких испытаний, как: «подтягивание из виса на высокой перекладине» и «метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м».

Для укрепления физической формы малышей педколлективу детского сада помогла победа в грантовом конкурсе программы «Здоровый ребенок» Металлоинвеста. На полученный грант были приобретены два спортивных комплекса, стенка для занятий по скалолазанию, маты и турники для подтягиваний.

В рамках запущенного проекта «Малыш-Workout» организованы занятия на турниках и брусьях 3-4 раза в неделю. Для их грамотного проведения воспитатель прошел спецобучение в рамках программы «Здоровый ребенок». Для заинтересованности детей организованы мастер-классы, посещение, как тренировочных занятий, так и соревнований молодежного движения «Street Workout» Новотроицка. Раз в квартал проводятся внутренние соревнования. В июне планируются показательные выступления для родителей. В результате, в ходе контрольных проверок выявлена устойчивая положительная динамика укрепления физической формы воспитанников детского сада №15.

«Благодаря гранту Металлоинвеста мы смогли приобрести современное спортивное оборудование, которого у нас не хватало, чтобы заинтересовать наших малышей, — прокомментировала заведующий ДОУ № 15 Наталья Гальцева. — Выражаем большую благодарность Компании за проведение конкурса и возможность совершенствовать развивающую среду и укреплять здоровье наших воспитанников».

Справочно:

Программа «Здоровый ребёнок» является важным элементом социальных инвестиций Металлоинвеста в рамках трёхстороннего социально-экономического партнёрства между Компанией, администрациями города и области. Основная цель программы — создание эффективной комплексной системы оздоровления детей дошкольного возраста, направленной на снижение их заболеваемости. Программа предполагает внедрение современных технологий работы с детьми; повышение квалификации специалистов, в том числе дошкольных и медицинских работников; привлечение родителей и общественности к популяризации здорового образа жизни, а также обновление материально-технической базы спортивных залов и спортивных площадок детских садов. Программа реализуется параллельно в четырёх городах присутствия Металлоинвеста. Начавшись в 2011 году в Железногорске, она получила развитие в Губкине с 2013 года, в 2014 году — в Старом Осколе, а в 2016 году стартовала в Новотроицке.