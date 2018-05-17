В Подмосковье более 15 тысяч детей страдают ожирением

Свыше 15 тысяч подмосковных детей в возрасте до 17 лет страдают от избыточного веса, еще почти 27 тысяч несовершеннолетних взяты под диспансерное наблюдение, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«По данным на 2017 год, в Московской области 35,5 тысяч детей в возрасте от 0 до 17 лет страдают заболеваниями эндокринной системы. У 15,5 тысяч из них выявлено ожирение», — сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков

Он добавил, что из всех несовершеннолетних, у кого были обнаружены данные заболевания, под диспансерное наблюдение взяли 26,9 тысячи детей. Впервые в жизни такой диагноз был установлен у 10 тысяч детей.

«Не секрет, что эндокринные заболевания, расстройство питания и нарушение обмена веществ являются одной из основных причин развития ожирения — как у взрослых, так и у детей. В Московской области среди детского населения такие проблемы со здоровьем были выявлены у 25,3 тысячи детей возрасте от 0 до 14 лет и у 10 тысячи подростков в возрасте от 15 до 17 лет», — отметил Марков.

В Подмосковье функционируют восемь центров здоровья для детей, где можно пройти профилактическое обследование, сдать экспресс-анализ на определение холестерина и глюкозы в крови, сделать ЭКГ, выполнить другие диагностические процедуры. Кроме того, можно получить консультацию специалистов по ведению здорового образа жизни, в том числе по правильному питанию.