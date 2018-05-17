Ещё
В Подмосковье более 15 тысяч детей страдают ожирением
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

В Подмосковье более 15 тысяч детей страдают ожирением 

РИАМО 31 минуту назад
Фото: РИАМО
Свыше 15 тысяч подмосковных детей в возрасте до 17 лет страдают от избыточного веса, еще почти 27 тысяч несовершеннолетних взяты под диспансерное наблюдение, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
«По данным на 2017 год, в Московской области 35,5 тысяч детей в возрасте от 0 до 17 лет страдают заболеваниями эндокринной системы. У 15,5 тысяч из них выявлено ожирение», — сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.
Он добавил, что из всех несовершеннолетних, у кого были обнаружены данные заболевания, под диспансерное наблюдение взяли 26,9 тысячи детей. Впервые в жизни такой диагноз был установлен у 10 тысяч детей.
«Не секрет, что эндокринные заболевания, расстройство питания и нарушение обмена веществ являются одной из основных причин развития ожирения — как у взрослых, так и у детей. В Московской области среди детского населения такие проблемы со здоровьем были выявлены у 25,3 тысячи детей возрасте от 0 до 14 лет и у 10 тысячи подростков в возрасте от 15 до 17 лет», — отметил Марков.
В Подмосковье функционируют восемь центров здоровья для детей, где можно пройти профилактическое обследование, сдать экспресс-анализ на определение холестерина и глюкозы в крови, сделать ЭКГ, выполнить другие диагностические процедуры. Кроме того, можно получить консультацию специалистов по ведению здорового образа жизни, в том числе по правильному питанию.
РИАМО: последние новости
Более 5 тыс детей прикрепили к поликлиникам через новый онлайн‑сервис в Москве Прием граждан ко Дню защиты детей проведут в Московской области 24 мая В новой Москве планируют построить уникальный детский сад «Волшебная долина»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности3
Неловкие неожиданности в прямом эфире
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло62
Раскрыт сюжет сериала «Властелин колец»2
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу7
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение