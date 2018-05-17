Драму «Томми» поставили в библиотеке на Привольной

В среду, 16 мая, театральная студия «Дети райка» представила в библиотеке № 108 района Выхино-Жулебино спектакль «Томми» по пьесе Анастасии Букреевой

«Драма «Томми»— один из лучших спектаклей в репертуаре театральной студии «Дети райка». Историю подростка Сережи, чью жизнь авария разделила на «до» и «после», студийцы рассказали очень убедительно. Спектакль рекомендуется для семейного просмотра и поднимает тему общей изоляции и объединения людей внутри нашего общества и семьи», — говорится в сообщении учреждения.

Напомним, что библиотека расположена по адресу: Привольная улица, дом 21. (вт)