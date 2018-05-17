Ещё
Драму «Томми» поставили в библиотеке на Привольной
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Драму «Томми» поставили в библиотеке на Привольной 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В среду, 16 мая, театральная студия «Дети райка» представила в библиотеке № 108 района Выхино-Жулебино спектакль «Томми» по пьесе Анастасии Букреевой.
«Драма «Томми»— один из лучших спектаклей в репертуаре театральной студии «Дети райка». Историю подростка Сережи, чью жизнь авария разделила на «до» и «после», студийцы рассказали очень убедительно. Спектакль рекомендуется для семейного просмотра и поднимает тему общей изоляции и объединения людей внутри нашего общества и семьи», — говорится в сообщении учреждения.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: Привольная улица, дом 21. (вт)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
На Лермонтовском проспекте поговорили про композитора Евгения Мартынова В культурном центре Выхина-Жулебина напомнили «Основы безопасности» Школьники из Выхина-Жулебина побывали на экскурсии в Третьяковской галерее
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности3
Неловкие неожиданности в прямом эфире
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло61
Раскрыт сюжет сериала «Властелин колец»1
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу7
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение