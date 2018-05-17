В челябинской больнице детей кормили супом с тараканами

Жительница Челябинска, молодая мама Анна Полякова сняла скандальный ролик про детское инфекционное отделение городской клинической больницы № 9.

Видео быстро разлетелось по местным пабликам в соцсети «Вконтакте».

На протяжении минуты девушка критикует лечебное учреждение, в которое довелось попасть ее ребенку.

«Ужасные кровати, стены обшарпаны, пол моем мы сами, здесь вообще ничего не моют, — говорит голос за кадром. — Ребенок у меня лежит четвертый день».

Главным же «героем» ролика становится таракан, который каким-то образом попал в суп пациента.

«И вот: сегодня нам на обед принесли суп. Специальная диета. И, похоже, вот это входило в диету нашу — таракан. Приятного аппетита, называется», — комментирует молодая мама.

По словам девушки, они пытались встретиться и поговорить с главврачом, однако тот проигнорировал пациентов.

Реакции надзорных ведомств пока не последовало.