В челябинской больнице детей кормили супом с тараканами 

Жительница Челябинска, молодая мама Анна Полякова сняла скандальный ролик про детское инфекционное отделение городской клинической больницы № 9.
Видео быстро разлетелось по местным пабликам в соцсети «Вконтакте».
На протяжении минуты девушка критикует лечебное учреждение, в которое довелось попасть ее ребенку.
«Ужасные кровати, стены обшарпаны, пол моем мы сами, здесь вообще ничего не моют, — говорит голос за кадром. — Ребенок у меня лежит четвертый день».
Главным же «героем» ролика становится таракан, который каким-то образом попал в суп пациента.
«И вот: сегодня нам на обед принесли суп. Специальная диета. И, похоже, вот это входило в диету нашу — таракан. Приятного аппетита, называется», — комментирует молодая мама.
По словам девушки, они пытались встретиться и поговорить с главврачом, однако тот проигнорировал пациентов.
Реакции надзорных ведомств пока не последовало.
«ФедералПресс» ранее писал, что в одном из детсадов Челябинска ребенка накормили супом с рвотиной. Прокуратура проводит проверку. По предварительной информации, одного из детей вырвало во время обеда прямо в тарелку с супом, и воспитательница начала кормить ребенка этой массой.