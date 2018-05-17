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Летняя образовательная смена для детей будет организована в школе на бульваре Генерала Карбышева
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Летняя образовательная смена для детей будет организована в школе на бульваре Генерала Карбышева 

Управа района Хорошево-Мневники 50 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
С 1 по 29 июня на базе школы № 138 района Хорошево-Мневники будет организована летняя образовательная смена для детей в возрасте от 7 до 14 лет.
В этом году летняя смена работает в будние дни с 09.00 до 19.00. Детям предоставляется трехразовое питание.
— Программа образовательной смены включает: посещение учреждений культуры города Москвы, увлекательные экскурсии, интересные кружки и секции дополнительного образования различной направленности, творческие конкурсы, игровые программы, квесты, мастер-классы, практические занятия по решению олимпиадных задач, патриотические акции, — сообщили в администрации школы.
Родители, заинтересованные в зачислении ребенка в состав летней образовательной смены, с 24 мая по 30 мая должны написать заявление на имя директора школы, в которой обучается ребенок.
Летняя смена будет организована по адресу: бульвар Генерала Карбышева, д. 15, корп. 3. (ео)
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