Летняя образовательная смена для детей будет организована в школе на бульваре Генерала Карбышева

С 1 по 29 июня на базе школы № 138 района Хорошево-Мневники будет организована летняя образовательная смена для детей в возрасте от 7 до 14 лет.

В этом году летняя смена работает в будние дни с 09.00 до 19.00. Детям предоставляется трехразовое питание.

— Программа образовательной смены включает: посещение учреждений культуры города Москвы, увлекательные экскурсии, интересные кружки и секции дополнительного образования различной направленности, творческие конкурсы, игровые программы, квесты, мастер-классы, практические занятия по решению олимпиадных задач, патриотические акции, — сообщили в администрации школы.

Родители, заинтересованные в зачислении ребенка в состав летней образовательной смены, с 24 мая по 30 мая должны написать заявление на имя директора школы, в которой обучается ребенок.

Летняя смена будет организована по адресу: бульвар Генерала Карбышева, д. 15, корп. 3. (ео)