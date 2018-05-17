Ещё
В Переволоцком районе проект «Чудо-детки» получил грант
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

В Переволоцком районе проект «Чудо-детки» получил грант 

ProOren 26 минут назад
Фото: ProOren
Накануне в Переволоцком районе проект «Чудо-детки» стал победителем в грантовом конкурсе в рамках реализации программы социальных инвестиций «Родные города» при поддержке компании «Газпромнефть».
Проект призван оказать содействие социокультурной реабилитации семей, в которых находятся дети с ограниченными возможностями здоровья. Работа специалистов с семьями поможет развитию интеллектуального и творческого потенциала детей и их родителей. Одна из задач проекта предполагает формирование навыков адекватного взаимодействия с окружающим миром. Кроме того, с семьями будут работать психологи.
Участниками проекта могут стать все семьи района, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого им нужно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения в п. Переволоцкий, ул. Ленинская, 86, тел.8 (35338) 21-8-10, 21-8-12. В Переволоцком районе проект «Чудо-детки» получил грант
ProOren: последние новости
В Красногвардейском районе отравился ребенок В Оренбурге проверили детские площадки Оренбургский депутат поддержал закон об ответственности за детей на митингах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности3
Неловкие неожиданности в прямом эфире
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло61
Раскрыт сюжет сериала «Властелин колец»1
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу7
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение