В Переволоцком районе проект «Чудо-детки» получил грант

Накануне в Переволоцком районе проект «Чудо-детки» стал победителем в грантовом конкурсе в рамках реализации программы социальных инвестиций «Родные города» при поддержке компании «Газпромнефть»

Проект призван оказать содействие социокультурной реабилитации семей, в которых находятся дети с ограниченными возможностями здоровья. Работа специалистов с семьями поможет развитию интеллектуального и творческого потенциала детей и их родителей. Одна из задач проекта предполагает формирование навыков адекватного взаимодействия с окружающим миром. Кроме того, с семьями будут работать психологи.

Участниками проекта могут стать все семьи района, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого им нужно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения в п. Переволоцкий, ул. Ленинская, 86, тел.8 (35338) 21-8-10, 21-8-12. В Переволоцком районе проект «Чудо-детки» получил грант