В СК по Адыгее работает телефонная линия «Ребенок в опасности»

следственном управлении СК России по Адыгее продолжает работать телефонная линия «Ребенок в опасности».

В целях создания дополнительных возможностей получения информации о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних и своевременного реагирования по данным фактам, в Следственном управлении СК России по Республике Адыгея создана телефонная линия «Ребенок в опасности», рассказали в пресс-службе СК по РА.

Информация о готовящемся или совершенном преступлении в отношении несовершеннолетнего ребенка может быть передана по короткому номеру «123» или по телефону 8 (8772) 56-00-08.

Режим работы: круглосуточно.