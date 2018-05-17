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В СК по Адыгее работает телефонная линия «Ребенок в опасности»
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В СК по Адыгее работает телефонная линия «Ребенок в опасности» 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
В следственном управлении СК России по Адыгее продолжает работать телефонная линия «Ребенок в опасности».
В целях создания дополнительных возможностей получения информации о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних и своевременного реагирования по данным фактам, в Следственном управлении СК России по Республике Адыгея создана телефонная линия «Ребенок в опасности», рассказали в пресс-службе СК по РА.
Информация о готовящемся или совершенном преступлении в отношении несовершеннолетнего ребенка может быть передана по короткому номеру «123» или по телефону 8 (8772) 56-00-08.
Режим работы: круглосуточно.
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