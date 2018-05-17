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Только один калининградский загородный лагерь получил заключение экспертов
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Только один калининградский загородный лагерь получил заключение экспертов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Только один стационарный калининградский загородный лагерь из шестнадцати — «Социально-оздоровительный центр» в Светлогорске — получил положительное экспертное заключение. В отношении остальных экспертиза продолжается, либо руководители ещё не подали своих заявлений. Об этом на совещании в правительстве области рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.
Этим летом детей примут 16 загородных лагерей, 253 лагеря дневного пребывания, два детских санатория и один санаторно— оздоровительный лагерь, а также семь лагерей труда и отдыха и пять палаточных.
По словам Бабуры, из 253 лагерей с дневным пребыванием 215 получили положительные экспертные заключения. 13 учреждений исправляют замечания, а в 25 как раз сейчас идут проверки.
На совещании также стало известно, что не все муниципалитеты провели акарицидную обработку территорий, где могут оказаться дети.
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