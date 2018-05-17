Для школьников провели экскурсию в библиотеке №115

В среду, 16 мая, учащиеся 1 «Ш» класса школы № 1208 имени Героя Советского Союза Михаила Шумилова побывали на экскурсии «Лоцманы книжных морей». Мероприятие состоялось в библиотеке № 115 района Кузьминки.

— Дети ознакомились с Котом-Библиотекарем. Увидели необычные книжки, узнали о том, что форма книги, которой мы пользуемся сейчас, в переплете, со страницами, которые так удобно перелистывать, называется кодексом. Возраст кодекса всего две тысячи лет. Дети узнали, какой долгий путь прошла книга и много других интересных фактов, — рассказал сотрудник учреждения. (вт)