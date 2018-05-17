Ещё
Для школьников провели экскурсию в библиотеке №115
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Для школьников провели экскурсию в библиотеке №115 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В среду, 16 мая, учащиеся 1 «Ш» класса школы № 1208 имени Героя Советского Союза Михаила Шумилова побывали на экскурсии «Лоцманы книжных морей». Мероприятие состоялось в библиотеке № 115 района Кузьминки.
— Дети ознакомились с Котом-Библиотекарем. Увидели необычные книжки, узнали о том, что форма книги, которой мы пользуемся сейчас, в переплете, со страницами, которые так удобно перелистывать, называется кодексом. Возраст кодекса всего две тысячи лет. Дети узнали, какой долгий путь прошла книга и много других интересных фактов, — рассказал сотрудник учреждения. (вт)
Управа района Кузьминки: последние новости
Экскурсию в сквер имени Федора Полетаева совершили дошколята из Кузьминок В одной из школ Кузьминок поставили сказку «Дюймовочка» Усадьбу «Влахернское-Кузьминки» посетители артисты студии «Паровоз»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности3
Неловкие неожиданности в прямом эфире
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло63
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу7
Раскрыт сюжет сериала «Властелин колец»4
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение