Ещё
В одном из микрорайонов Владикавказа до конца года построят детсад с бассейном
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

В одном из микрорайонов Владикавказа до конца года построят детсад с бассейном 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 17 мая. /ТАСС/. Детский сад с бассейном в 18-м микрорайоне Владикавказа, на возведение которого выделили более 200 млн рублей, будет построен во Владикавказе до конца года, сообщил в четверг сотрудник подрядной организации Олег Касохов.
"В рамках госпрограммы на строительство детсада выделено 228 млн рублей. Он возводится на площади 1,2 га. Вся прилегающая территория будет благоустроена, появятся игровые площадки, беседки, прогулочная зона. Детский сад, который планируем сдать до конца года, будет огорожен, чтобы обеспечить безопасность воспитанников", — сказал Касохов главе правительства республики Таймуразу Тускаеву во время его визита на объект.
Как сообщили ТАСС в администрации местного самоуправления города, детсад сможет принять 280 детей.
В настоящее время для детей в возрасте от трех до семи лет во Владикавказе не хватает более 700 мест. Проблему очередности планируется решить до 2019 года. В 2016 году в детских садах Владикавказа создали 340 мест, в 2017 — еще 220.
ТАСС: последние новости
На острове Шикотан ликвидировали очередь в дошкольные учреждения Time: рождаемость в США опустилась до самого низкого уровня за последние 30 лет На детской площадке под Псковом погиб ребенок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности3
Неловкие неожиданности в прямом эфире
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло63
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу7
Раскрыт сюжет сериала «Властелин колец»4
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение