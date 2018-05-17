В одном из микрорайонов Владикавказа до конца года построят детсад с бассейном

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 мая. / ТАСС /. Детский сад с бассейном в 18-м микрорайоне Владикавказа, на возведение которого выделили более 200 млн рублей, будет построен во Владикавказе до конца года, сообщил в четверг сотрудник подрядной организации Олег Касохов.

"В рамках госпрограммы на строительство детсада выделено 228 млн рублей. Он возводится на площади 1,2 га. Вся прилегающая территория будет благоустроена, появятся игровые площадки, беседки, прогулочная зона. Детский сад, который планируем сдать до конца года, будет огорожен, чтобы обеспечить безопасность воспитанников", — сказал Касохов главе правительства республики Таймуразу Тускаеву во время его визита на объект.

Как сообщили ТАСС в администрации местного самоуправления города, детсад сможет принять 280 детей.

В настоящее время для детей в возрасте от трех до семи лет во Владикавказе не хватает более 700 мест. Проблему очередности планируется решить до 2019 года. В 2016 году в детских садах Владикавказа создали 340 мест, в 2017 — еще 220.