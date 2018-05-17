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Воспитанники детского сада в Восточном Дегунине приняли участие в семейном спортивном фестивале
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Воспитанники детского сада в Восточном Дегунине приняли участие в семейном спортивном фестивале 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Воспитанники детского сада при школе № 222 в Восточном Дегунине приняли активное участие в межрайонном фестивале для дошкольников «Мама, папа, я — спортивная семья». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— В фестивале принимали участие дошкольники вместе со своими родителями, — рассказал представитель администрации. — Такие мероприятия полезны для физического развития детей, а также для формирования положительной самооценки и способностей к аналитическому отношению к себе и товарищам.
Детский сад при школе № 222 находится по адресу улица 800-летия Москвы, дом 7а. (мю)
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