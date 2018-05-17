Воспитанники детского сада в Восточном Дегунине приняли участие в семейном спортивном фестивале

Воспитанники детского сада при школе № 222 в Восточном Дегунине приняли активное участие в межрайонном фестивале для дошкольников «Мама, папа, я — спортивная семья». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— В фестивале принимали участие дошкольники вместе со своими родителями, — рассказал представитель администрации. — Такие мероприятия полезны для физического развития детей, а также для формирования положительной самооценки и способностей к аналитическому отношению к себе и товарищам.

Детский сад при школе № 222 находится по адресу улица 800-летия Москвы, дом 7а. (мю)